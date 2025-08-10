Fortaleza: projeto leva oficinas e educação patrimonial a escolas públicas

Fortaleza: projeto leva oficinas e educação patrimonial a escolas públicasO Projeto Patrimônio Para Todos (PPT), realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu, oferece oficinas e pesquisas de campo com foco na valorização do patrimônio local
A partir de segunda-feira, 11, alunos de escolas estaduais de Fortaleza participarão de mais uma edição do Projeto Patrimônio Para Todos (PPT), realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS). A iniciativa promove oficinas educativas e um inventário cultural participativo em cinco bairros da Capital: Barra do Ceará, Henrique Jorge, Passaré, Luciano Cavalcante e Ancuri.
Educação patrimonial e protagonismo juvenil
Mais de 100 jovens irão percorrer os bairros contemplados para participar de pesquisas de campo voltadas à identificação e divulgação das referências patrimoniais presentes nas comunidades. A proposta é mapear bens culturais a partir do olhar dos próprios moradores.
As atividades contam com oficinas ministradas por dez profissionais formados pela EAOTPS. Os temas envolvem educação patrimonial, produção textual, linguagem audiovisual, uso de tecnologias digitais e redes sociais. O objetivo é capacitar os estudantes para poderem entrevistar moradores e registrar, por meio de textos e vídeos, os elementos culturais identificados.
“São os próprios moradores que identificam o que, em seu bairro, tem valor cultural. Pode ser desde um lugar de importância afetiva até costumes, paisagens ou personalidades populares”, explica Nayane Sena, assessora pedagógica do projeto.
As inscrições serão realizadas pelas próprias escolas participantes.
O Projeto Patrimônio Para Todos integra a programação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece) da Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE). A ação visa sensibilizar a juventude para a diversidade patrimonial de Fortaleza e incentivar a valorização cultural a partir do território.
Confira o cronograma:
Barra do Ceará
Onde: EEMTI Estado de Alagoas (Av. Pres. Castelo Branco, 5244)
Quando: 11 a 18 de agosto, das 13h às 16h30min
Henrique Jorge
Onde: EEMTI Prof. Paulo Freire (Av. Senador Fernandes Távora, 1936)
Quando: 25 a 29 de agosto, das 13h às 16h30min
Passaré
Onde: EEMTI Integrada 2 de Maio (Av. da Saudade, s/n)
Quando: 8 a 12 de setembro, das 13h às 16h30min
Luciano Cavalcante
Onde: EEMTI Johnson (Rua Gontran Giffoni, 461)
Quando: 22 a 26 de setembro, das 13h às 16h30min
Ancuri
Onde: EEMTI Poeta Otacílio Colares (Rua Jorge da Veiga, 265)
Quando: 6 a 10 de outubro, das 13h às 16h30min