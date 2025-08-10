Fortaleza: projeto leva oficinas e educação patrimonial a escolas públicas

Projeto Patrimônio para Todos oferece oficinas de educação patrimonial para jovens em bairros de Fortaleza. / Crédito: Samuel Setubal

A partir de segunda-feira, 11, alunos de escolas estaduais de Fortaleza participarão de mais uma edição do Projeto Patrimônio Para Todos (PPT), realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS). A iniciativa promove oficinas educativas e um inventário cultural participativo em cinco bairros da Capital: Barra do Ceará, Henrique Jorge, Passaré, Luciano Cavalcante e Ancuri. Educação patrimonial e protagonismo juvenil Mais de 100 jovens irão percorrer os bairros contemplados para participar de pesquisas de campo voltadas à identificação e divulgação das referências patrimoniais presentes nas comunidades. A proposta é mapear bens culturais a partir do olhar dos próprios moradores.

As inscrições serão realizadas pelas próprias escolas participantes. O Projeto Patrimônio Para Todos integra a programação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece) da Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE). A ação visa sensibilizar a juventude para a diversidade patrimonial de Fortaleza e incentivar a valorização cultural a partir do território. Confira o cronograma: Barra do Ceará

Onde: EEMTI Estado de Alagoas (Av. Pres. Castelo Branco, 5244)

Quando: 11 a 18 de agosto, das 13h às 16h30min