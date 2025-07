Projeto Samuzinho: crianças aprendem sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros

A base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará contou com a presença de 70 pequenos voluntários para aulas sobre prevenção de acidentes nessa terça-feira, 29

Projeto Samuzinho levou levou os alunos de 6 a 12 anos de idade a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 29.

A ação contou com a presença de 70 voluntários mirins. "É importante levar o conhecimento às crianças e mostrar como devem agir em situações de urgência, saber o número que deve acionar, para quando precisar chamar a equipe do Samu", define o superintendente do Serviço, Nilson Mendonça Filho.

Uma das participantes foi a pequena Ágatha Emilly Silva, 5, moradora de Maracanaú, também na RMF. A mãe, Ana Angélica, elogiou a programação.