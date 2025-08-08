Edu Summit 2025 discute segmento educacional no Norte e Nordeste

Edu Summit 2025 ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, das 8 às 19 horas / Crédito: Reprodução/ Edu Summit 2025

O Congresso de Educação Edu Summit 2025 reune mais de 80 palestrantes, 82 marcas e 4.500 participantes no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Evento teve início nessa quinta-feira, 7, e segue nesta sexta-feira, 8, das 8 às 19 horas.

O encontro é uma realização da Kedu em parceria com o Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe). "Trata-se, portanto, de um espaço ideal para explorar tendências inovadoras, fortalecer conexões e acessar soluções que impulsionam a qualidade da educação em todo o Brasil", informa o Summit em comunicado. Os ingressos podem ser adquiridos dentro de três categorias: Educador, Gestor e VIP, que diferem de grau, benefícios e acessos durante os dias. Os valores para acompanhar as discussões variam de R$287,50 a R$ 1.074,21.