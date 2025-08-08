Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edu Summit 2025 discute segmento educacional no Norte e Nordeste

Edu Summit 2025 discute segmento educacional no Norte e Nordeste

Edu Summit 2025 reúne mais de 80 palestrantes e 82 marcas
O Congresso de Educação Edu Summit 2025 reune mais de 80 palestrantes, 82 marcas e 4.500 participantes no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

Evento teve início nessa quinta-feira, 7, e segue nesta sexta-feira, 8, das 8 às 19 horas.

Congresso é considerado o maior do segmento educacional das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

MP pede suspensão de seleção de professores temporários da Uece; ENTENDA

Programação conta com nomes como Clóvis de Barros Filho, Erik Penna, Gustavo Cerbasi, Júlio Furtado, Lúcia Helena Galvão, Mario Sergio Cortella, Rogerio Minotouro e Whindersson Nunes.

Os temas debatidos serão: "Cenários turbulentos, mudanças velozes”, "A voz da educação: entender como se aprende, para aprender como se ensina” e "Excelência – o hábito de entregar o máximo”.

O encontro é uma realização da Kedu em parceria com o Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe).

"Trata-se, portanto, de um espaço ideal para explorar tendências inovadoras, fortalecer conexões e acessar soluções que impulsionam a qualidade da educação em todo o Brasil", informa o Summit em comunicado.

Os ingressos podem ser adquiridos dentro de três categorias: Educador, Gestor e VIP, que diferem de grau, benefícios e acessos durante os dias. Os valores para acompanhar as discussões variam de R$287,50 a R$ 1.074,21. 

Sobre o Edu Summit

O primeiro nome da atração foi Seminário de Educação. O evento busca contribuir com o mercado educacional levando aos diretores e mantenedores um espaço para discussão, inovação e atualização sobre educação e gestão escolar.

Dessa forma, além de palestras, haverá painéis de discussão, programação cultural, sala exclusiva para gestores escolares com programação dedicada, o palco Edu, com conteúdos para os educadores presentes, e também os principais presidentes dos Sinepes de todo o País.

Serviço

Edu Summit 2025

Quando: quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8
Onde: Centro de Eventos do Ceará, avenida Washington Soares, 999, bairro Edson Queiroz - Fortaleza (CE)
Horário: das 8 às 19 horas
Programação, inscrições e informações: edusummitbrasil.com.br

