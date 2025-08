MP pede suspensão de seleção de professores temporários da Uece

Ministério Público recomenda suspender o edital e usar cadastro de reserva do concurso realizado em 2022 para preencher vagas

/ Crédito: Divulgação/Universidade Estadual do ceará (Uece)

O Ministério Público Estadual (MPCE) pediu a suspensão do processo seletivo que pretende contratar 207 professores temporários e 32 substitutos para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). A recomendação também prevê a convocação dos aprovados no último concurso da instituição de ensino.

LEIA MAIS | Prefeitura de Fortaleza fará seleção para professores substitutos; veja como fazer inscrição