Lula assina demarcação de três terras indígenas no Ceará

As Terras Indígenas (TIs) Pitaguary, Lagoa Encantada e Tremembé de Queimadas, localizadas no Ceará, foram homologadas pelo presidente Lula (PT) nesta quarta-feira, 6. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas retomou os procedimentos demarcatórios em 2023, após paralisação.

A atual gestão do Governo Federal foi responsável pela homologação de 16 territórios. As TIs cearenses fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado pela Funai em 2023 com o governo do Ceará, o que possibilitou a demarcação física no ano seguinte.