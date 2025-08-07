Operação Nordeste Integrado cumpre 30 mandados no Ceará contra grupos criminosos

Operação Nordeste Integrado conta com ações ocorrendo de forma simultânea nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe / Crédito: Divulgação / SSPDS

Operação Nordeste Integrado, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 7, estrá cumprindo 30 mandados judiciais em Fortaleza. Ação acontece no Ceará e mais sete estados nordestinos, mobilizando 5.903 agentes de Segurança Pública para o cumprimento de 510 mandados de prisão e de busca e apreensão com o objetivo de combater o avanço de grupos criminosos com atuação interestadual. No Estado, a Operação mobilizou um efetivo de 960 policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), 157 da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e 55 agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A ofensiva busca ainda reduzir os crimes como homicídio, tráfico de entorpecentes e armas, roubos e furtos de veículos e cargas, além de roubos a pessoas, seguindo o escopo do Programa Ceará contra o Crime, em áreas de fronteiras estaduais. Integração das Forças de Segurança dos estados nordestinos As ações estão ocorrendo de forma simultânea nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. “Reafirmando o compromisso com o fortalecimento da Segurança Pública regional, a Operação Nordeste Integrado marca a integração estratégica entre as forças policiais entre os estados do Nordeste”, destaca a SSPDS.

