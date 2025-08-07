Operação Nordeste Integrado cumpre 30 mandados no Ceará contra grupos criminosos

Operação Nordeste Integrado cumpre 30 mandados no Ceará contra grupos criminososEstão sendo cumpridos, nesta quinta-feira, 7, 510 mandados nos oito estados nordestinos. Objetivo é combater o avanço de grupos criminosos com atuação interestadual
Operação Nordeste Integrado, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 7, estrá cumprindo 30 mandados judiciais em Fortaleza. Ação acontece no Ceará e mais sete estados nordestinos, mobilizando 5.903 agentes de Segurança Pública para o cumprimento de 510 mandados de prisão e de busca e apreensão com o objetivo de combater o avanço de grupos criminosos com atuação interestadual.
No Estado, a Operação mobilizou um efetivo de 960 policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), 157 da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e 55 agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
Os trabalhos operacionais ocorrem ininterruptamente durante dois dias, tendo iniciado nesta quinta-feira, 7, e encerram na noite de sexta-feira, 8.
Operação executa o reforço de patrulhamento, cumprimento de mandados judiciais, prisões em flagrante e apreensão de armas de fogo, drogas e outros materiais ilícitos.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), as ações são baseadas em análises prévias de manchas criminais, garantindo maior efetividade nos territórios mais vulneráveis.
A ofensiva busca ainda reduzir os crimes como homicídio, tráfico de entorpecentes e armas, roubos e furtos de veículos e cargas, além de roubos a pessoas, seguindo o escopo do Programa Ceará contra o Crime, em áreas de fronteiras estaduais.
Integração das Forças de Segurança dos estados nordestinos
As ações estão ocorrendo de forma simultânea nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
“Reafirmando o compromisso com o fortalecimento da Segurança Pública regional, a Operação Nordeste Integrado marca a integração estratégica entre as forças policiais entre os estados do Nordeste”, destaca a SSPDS.