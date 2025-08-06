Evento discute a construção de cidades acolhedoras para a primeira infância em Fortaleza

Abertura do evento Urban95 no Theatro José de Alencar / Crédito: Divulgação/ Fundação Van Leer

Sessenta e cinco municípios brasileiros estarção em Fortaleza para discutir a construção de cidades mais acolhedoras para a primeira infância no Encontro Nacional Urban95. O evento, que é uma iniciativa global da Fundação Van Leer junto à Prefeitura de Fortaleza, iniciou nesta quarta-feira, 6, no Theatro José de Alencar, no Centro. A iniciativa acontece no mês de agosto pela alusão ao Mês da Primeira Infância, para reforçar o compromisso com políticas públicas para o desenvolvimento integral de crianças nos primeiros anos de vida.

Leia também | Prefeitura estuda futuro da Ponte Velha; demolição está entre as possibilidades Veja os municípios da Rede Urban95 por Estado AC – Brasiléia

AP – Laranjal do Jari

BA – Salvador, Uruçuca

CE – Campos Sales, Caucaia, Crato, Fortaleza, Icapuí, Itaiçaba, Sobral, Uruoca

MG – Alfenas, Belo Horizonte

MS – Alcinópolis, Maracaju

PA – Almeirim, Belém, Benevides, Paragominas

PB – Patos

PE – Caruaru, Recife, Santa Cruz do Capibaribe

PI – Teresina

PR – Assaí, Cascavel, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, Paranaguá, Rio Branco

do Sul

RJ – Niterói, Nova Friburgo

RR – Boa Vista

RS – Canudos do Vale, Canoas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estância

Velha, Guaíba, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Pelotas, São Sebastião do Caí

SE – Aracaju, Propriá

SP – Arujá, Campinas, Capivari, Diadema, Guarujá, Itaquaquecetuba, Jarinu,

Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Morungaba, Santos, São José dos Campos,

São Paulo, São Vicente, Várzea Paulista O evento prevê palestras, trocas de experiências e visitas técnicas a espaços urbanos feitos por iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, como é o caso da Cidade da Criança e dos microparques urbanos. A abertura do evento contou com uma apresentação musical de um coral de crianças, a apresentação de um vídeo institucional sobre ações de impacto para a primeira infância e uma palestra com o pediatra Daniel Becker.