Evento discute a construção de cidades acolhedoras para a primeira infância em Fortaleza

Evento discute a construção de cidades acolhedoras para a primeira infância em FortalezaO Urban95 reune 65 cidades de todo o Brasil para discutir estratégias para melhorar espaços urbanos para a primeira infância
Sessenta e cinco municípios brasileiros estarção em Fortaleza para discutir a construção de cidades mais acolhedoras para a primeira infância no Encontro Nacional Urban95. O evento, que é uma iniciativa global da Fundação Van Leer junto à Prefeitura de Fortaleza, iniciou nesta quarta-feira, 6, no Theatro José de Alencar, no Centro.
A iniciativa acontece no mês de agosto pela alusão ao Mês da Primeira Infância, para reforçar o compromisso com políticas públicas para o desenvolvimento integral de crianças nos primeiros anos de vida.
Veja os municípios da Rede Urban95 por Estado
AC – Brasiléia
AP – Laranjal do Jari
BA – Salvador, Uruçuca
CE – Campos Sales, Caucaia, Crato, Fortaleza, Icapuí, Itaiçaba, Sobral, Uruoca
MG – Alfenas, Belo Horizonte
MS – Alcinópolis, Maracaju
PA – Almeirim, Belém, Benevides, Paragominas
PB – Patos
PE – Caruaru, Recife, Santa Cruz do Capibaribe
PI – Teresina
PR – Assaí, Cascavel, Guarapuava, Irati, Londrina, Maringá, Paranaguá, Rio Branco
do Sul
RJ – Niterói, Nova Friburgo
RR – Boa Vista
RS – Canudos do Vale, Canoas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estância
Velha, Guaíba, Novo Hamburgo, Osório, Parobé, Pelotas, São Sebastião do Caí
SE – Aracaju, Propriá
SP – Arujá, Campinas, Capivari, Diadema, Guarujá, Itaquaquecetuba, Jarinu,
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Morungaba, Santos, São José dos Campos,
São Paulo, São Vicente, Várzea Paulista
O evento prevê palestras, trocas de experiências e visitas técnicas a espaços urbanos feitos por iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, como é o caso da Cidade da Criança e dos microparques urbanos.
A abertura do evento contou com uma apresentação musical de um coral de crianças, a apresentação de um vídeo institucional sobre ações de impacto para a primeira infância e uma palestra com o pediatra Daniel Becker.
Conforme a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, o encontro é uma oportunidade para uma troca entre as cidades para a construção de referências que possibilitarão o crescimento coletivo e a implementação de ações de impacto.
"O desenvolvimento infantil é uma pauta urgente, e a primeira infância precisa ser o foco principal porque eles são a nossa futura geração, então precisamos olhar de maneira muito focada, de maneira emergencial. E nós estamos trabalhando por isso, por um futuro melhor para as nossas crianças", destaca.
Representando a Fundação Van Leer no Brasil, Claudia Vidigal diz que o Urban95 é uma janela de oportunidades com a criação de estruturas para que cada vez mais a sociedade possa compreender a importância da primeira infância.
"Só assim, conseguiremos transformar a vida das crianças, promovendo interações positivas, mais tempo para brincar, mais tempo para vivenciar o dia a dia na cidade de uma forma saudável, e não só sobreviver a uma cidade de adultos", pontua.
