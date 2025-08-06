Dupla é denunciada pelas mortes de irmãs influencers na Barra do Ceará

Dupla é denunciada pelas mortes de irmãs influencers na Barra do CearáFrancisco Iago Silva Moreira Castro e Nilson Rodrigues Barbosa são acusados de matar Francisca dos Santos Souza e Maria Beatriz Santos de Souza
Dois homens viraram réus acusados de matar as irmãs e digitais influencers Francisca Bianca dos Santos Souza, de 15 anos, e Maria Beatriz Santos de Souza, de 20 anos, em 1º de maio passado na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.
Na segunda-feira, 4, a 6ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza aceitou o aditamento à denúncia feito pelo Ministério Público Estadual (MPCE) contra Francisco Iago Silva Moreira Castro, de 19 anos, e Nilson Rodrigues Barbosa, de 24 anos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
De acordo com a peça, os dois acusados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e praticaram o crime porque a comunidade da Colônia tem atuação da facção Guardiões do Estado (GDE).
As investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) indicaram que as vítimas estavam no chamado no Espigão dos Coqueirinhos quando foram surpreendidas por criminosos que chegaram ao local em um bote a motor.
Eles, primeiramente, perguntaram sobre o paradeiro de Antônio Victor de Araújo Ferreira, o "Moscow", que era namorado de Francisca Bianca. Mesmo esse alvo não estando no local no momento, os executores dispararam diversas vezes contra as irmãs.
Maria Beatriz morreu no local do crime, enquanto Francisca Bianca chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.
O MPCE cita que as as investigações permitiram a identificação dos acusados como autores dos homicídios, especialmente com base no depoimento de uma testemunha que teve a identidade preservada.
"Quanto às circunstâncias, extraiu-se que a vítima Francisca Bianca namorava a pessoa de Antonio Victor de Araújo, v. 'Moskou', conhecido integrante da facção criminosa Guardiões do Estado - GDE, que há cerca de três anos teria gravado um vídeo afrontando a facção rival, CV", escreveu na denúncia a promotora Grecianny Carvalho Cordeiro.
"Além disso, as vítimas, juntamente com 'Moskou', eram ativos na rede social Kwai e gravavam vídeos que repercutiam bastante, despertando o ódio de integrantes da facção rival Comando Vermelho-CV".
Francisco Iago e Nilson foram denunciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, crueldade e pela circunstância de dificuldade de defesa das vítimas e integrar organização criminosa.
O MPCE ainda demanda que os réus paguem uma indenização de R$ 40.500 por cada vítima, argumentando, entre outros, que Maria Beatriz tinha um filho de cinco anos. "Tal informação reforça que, em virtude da conduta dos réus, uma criança foi privada do direito de crescer sob os cuidados maternos”, afirmou o promotor Francisco Elnatan Carlos de Oliveira Júnior.
Suspeitos foram presos, assim como namorado de vítima
Francisco Iago e Nilson foram presos em 26 de maio passado no município de Aracati, no Litoral Leste do Estado. Quem também foi preso foi Moscow, suspeito de ordenar um ataque que deixou cinco pessoas baleadas na madrugada seguinte ao duplo assassinato na Colônia.
Conforme a Polícia Civil, o crime — registrado no "Campo do Cruzeiro", também na Barra do Ceará — foi uma retaliação da GDE às mortes das irmãs. Além de Moscow, Igor Rodrigues da Cruz, de 28 anos, e Ruan Pablo Ribeiro Serra, de 19 anos, foram denunciados pela tentativa de chacina.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente