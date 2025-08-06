Dupla é denunciada pelas mortes de irmãs influencers na Barra do Ceará

BIANCA e Beatriz foram mortas na Barra do Ceará / Crédito: Reprodução/redes sociais

Dois homens viraram réus acusados de matar as irmãs e digitais influencers Francisca Bianca dos Santos Souza, de 15 anos, e Maria Beatriz Santos de Souza, de 20 anos, em 1º de maio passado na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

Na segunda-feira, 4, a 6ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza aceitou o aditamento à denúncia feito pelo Ministério Público Estadual (MPCE) contra Francisco Iago Silva Moreira Castro, de 19 anos, e Nilson Rodrigues Barbosa, de 24 anos.



Maria Beatriz morreu no local do crime, enquanto Francisca Bianca chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O MPCE cita que as as investigações permitiram a identificação dos acusados como autores dos homicídios, especialmente com base no depoimento de uma testemunha que teve a identidade preservada.

"Quanto às circunstâncias, extraiu-se que a vítima Francisca Bianca namorava a pessoa de Antonio Victor de Araújo, v. 'Moskou', conhecido integrante da facção criminosa Guardiões do Estado - GDE, que há cerca de três anos teria gravado um vídeo afrontando a facção rival, CV", escreveu na denúncia a promotora Grecianny Carvalho Cordeiro.