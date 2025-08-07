Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo à imóvel em Fortaleza

Criminosos invadiram o local por volta das 4h30min desta quinta-feira, 7, e renderam a vítima. Suspeitos fugiram levando um carro

Uma mulher de 63 anos foi encontrada morta e amordaçada após ter a residência ivandida na madrugada desta quinta-feira, 7, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O imóvel, onde também funciona uma doceria, foi alvo de roubo. A vítima foi identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade e atuava como engenheira de pesca.

Conforme O POVO apurou, a invasão ao domicílio aconteceu por volta das 4h30min. No local, os criminosos renderam a mulher, amarrando suas mãos e pés, além de colocarem uma mordaça e mantê-la como refém. Uma segunda pessoa também teria sido feita refém dentro do imóvel.