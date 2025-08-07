Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo à imóvel em Fortaleza

Mulher de 63 anos é encontrada morta e amordaçada após roubo à imóvel em FortalezaCriminosos invadiram o local por volta das 4h30min desta quinta-feira, 7, e renderam a vítima. Suspeitos fugiram levando um carro
Uma mulher de 63 anos foi encontrada morta e amordaçada após ter a residência ivandida na madrugada desta quinta-feira, 7, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O imóvel, onde também funciona uma doceria, foi alvo de roubo. A vítima foi identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade e atuava como engenheira de pesca.
Conforme O POVO apurou, a invasão ao domicílio aconteceu por volta das 4h30min. No local, os criminosos renderam a mulher, amarrando suas mãos e pés, além de colocarem uma mordaça e mantê-la como refém. Uma segunda pessoa também teria sido feita refém dentro do imóvel.
Os criminosos fugiram levando um veículo de modelo Nissan March, que teria sido visto trafegando na avenida Washington Soares com Edilson Brasil horas após o crime. Ainda não há informações se os suspeitos foram capturados e presos e se o carro foi apreendido.
O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber como a vítima morreu, se mais alguém ficou ferido e o que foi mais foi apreendido no roubo. A matéria será atualizada quando a corporação responder.