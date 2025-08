Congresso Nacional de Bombeiros acontece pela primeira vez no Ceará

Governador Elmano de Freitas recebeu a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil durante a solenidade / Crédito: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará

O Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom) 2025, maior evento do setor na América Latina, teve início nesta terça-feira, 5. Pela primeira vez sendo realizado no Ceará, o evento integra a comemoração dos 100 anos da corporação estadual e ocorre no Centro de Eventos, em Fortaleza, até a quinta-feira, 7. Leia também: Correios lançam selo e carimbo celebrando os 100 anos do Corpo de Bombeiros do Ceará



Iniciativa reúne profissionais da área de todo o Brasil e até então era feita como seminário (Senabom). Está inclusa na programação dos próximos dias debates, palestras e painéis sobre gestão de emergências, incluindo desastres urbanos, saúde mental de agentes e colapsos estruturais. A solenidade de abertura realizada hoje contou com nomes como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, e a secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França. A cantora Solange Almeida se apresentou na ocasião. Em seu discurso, Elmano agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros. "Acima de nossas ideologias, acimo de nossos partidos está o nosso compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro. E os senhores expressam isso não com discursos, os senhores expressam isso com prática de vida", destacou. O gestor estadual recebeu na ocasião a Medalha do Mérito Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares e frisou ações realizadas pelo Estado, como o concurso aberto recentemente ao setor, que oferta 450 vagas e cadastro reserva. Atrasado para um compromisso, ele não atendeu a imprensa.