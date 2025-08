PF mira advogado suspeito de falsificar atestados de autismo para fraudar benefícios do INSS

Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira, 5, em Fortaleza. A investigação teve início após uma notícia-crime alegando que um profissional teria apresentado as declarações falsas para os seus clientes que passariam por perícia do INSS

Uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta terça-feira, 5, em Fortaleza , investiga a atuação de um advogado suspeito de falsificar atestados com diagnósticos de autismo para obter, de forma irregular, benefícios assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) destinados a pessoas com deficiência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Mais | Três policiais militares acusados de fraude processual na tragédia de Milagres são absolvidos pela Justiça Militar

Conforme a PF, a investigação deu início a partir de uma notícia-crime do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (Nuinp/CE), que falava sobre um advogado que disponibilizava os atestados falsos para os seus clientes que, posteriormente, apresentaram as declarações em perícias do INSS.

Foi identificada uma longa lista das declarações falsas com assinatura de um cardiologista. Os atestados diagnosticavam transtornos do espectro do autismo, tratados pelas especialidades médicas da neurologia e da psiquiatria.

Segundo a Polícia Federal, as condutas dos investigados podem caracterizar os crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Todos estão previstos no Código Penal Brasileiro. As penas somadas podem alcançar até 17 anos de reclusão.