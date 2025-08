Homem é preso por descumprimento de medidas protetivas contra a ex-companheira em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Entre janeiro e junho de 2025, o Ceará registrou 23 feminicídios, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública / Crédito: Reprodução/SSPDS

Um homem de 45 anos foi preso no bairro Meireles, em Fortaleza, por descumprir medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira. O alvo foi identificado por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nessa segunda-feira, 4, durante a Operação Shamar. A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) conduziu as investigações. A vítima, de acordo com a Polícia, foi à unidade registrar os fatos. Ela havia solicitado a medida protetiva pelo acusado ter cometido crime de injúria contra ela. Contra o investigado, havia um mandado de prisão preventiva.

As capturas fazem parte da Operação Shamar, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), desenvolvida no Ceará pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com o apoio de equipes das polícias Civil e Militar. Entre janeiro e junho de 2025, o Ceará registrou 23 feminicídios, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os municípios de Sobral (4); Fortaleza (2); Juazeiro do Norte (2); Tamboril (2) têm os maiores índices. As cidades de Aquiraz, Aracoiaba, Barbalha, Beberibe, Canindé, Crateús, Independência, Maracanaú, Meruoca, Parambu, Trairi e Várzea Alegra registram um feminicídio cada.

Operação Shamar A Operação Shamar é uma ação integrada de enfrentamento à violência contra as mulheres, realizada tradicionalmente no mês de agosto, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha – que completa 19 anos de promulgação no próximo dia 7 –. A iniciativa, que também integra a campanha Agosto Lilás, é uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), desenvolvida no Ceará pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com o apoio de equipes das polícias Civil e Militar. Coordenador da Copol, Harley Filho explica que a operação “tem como missão combater todo e qualquer crime de violência familiar e doméstica contra as mulheres. Dentro desse cenário, atuamos em três pilares distintos. O primeiro deles é através de ações educativas, para explicarmos o que é o crime de violência doméstica e o que deve ser feito quando nos depararmos com algo dessa natureza”.