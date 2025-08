Fortaleza recebe o 2º Festival Agosto da Juventude com programação gratuita

Evento celebra o mês da juventude com painéis, oficinas, shows e serviços voltados ao protagonismo jovem no Ceará

Fortaleza recebe nesta quarta-feira, 6, o 2º Festival Agosto da Juventude, o evento que acontecerá no Teatro RioMar contará com uma programação gratuita e repleta de atrações culturais, oficinas e rodas de conversa, a ação marca o Agosto das Juventudes, mês que promove e fortalece as Políticas Públicas de Juventude (PPJs) no Ceará.

No turno da tarde, o segundo painel traz o tema “O amanhã começa aqui: arte, território e identidade!”, com participação da influenciadora digital Vitty, conhecida por seu conteúdo criativo e bem-humorado nas redes sociais, e do educador social Rutênio Florêncio, fundador do Instituto Pensando Bem. A mediação ficará por conta da DJ e influenciadora Monstrava.

O primeiro, “Juventudes em rede: entre o meme e o manifesto”, abre a manhã com a presença do criador Raony Phillips, famoso pela personagem Marisa Maiô, e da comunicadora indígena Yó Kanindé. A mediação será de Yuri Lima, advogado e pesquisador. O bate-papo promete abordar como as juventudes se expressam, se engajam e mobilizam narrativas nas plataformas digitais.

Das 8 às 19 horas, cerca de 800 jovens de todas as regiões do Estado estarão reunidos para um dia de troca de experiências, aprendizado e celebração. O festival é promovido pela Secretaria da Juventude do Ceará e conta com o apoio de diversas pastas estaduais.

Além do conteúdo cultural, o festival também oferece serviços de empregabilidade por meio do IDT/SINE, como elaboração de currículos e encaminhamento para vagas de trabalho, uma iniciativa da Secretaria do Trabalho do Estado.

Entre uma conversa e outra, o festival abre espaço para a experimentação artística com oficinas voltadas à economia criativa. A dançarina e educadora Jessie Mar comanda uma oficina de passinho do reggae, enquanto a fotógrafa Jeny Sousa ensina técnicas de fotografia com o celular.

Acesso garantido para jovens de todo o Ceará

Para garantir a presença de jovens de todas as regiões do Ceará, a Secretaria da Juventude mobilizou os municípios do interior para apoiar o deslocamento até Fortaleza. Também foram abertas 130 vagas para o público geral, destinadas a jovens de 15 a 29 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site juventude, mediante preenchimento de formulário com dados pessoais. Os participantes receberão por e-mail as instruções de acesso ao evento.

Confira a programação completa:

8h – Chegada e credenciamento

8h30 – Abertura oficial

9h – Mesa 1: Juventudes em Rede: Entre o Meme e o Manifesto

10h40 – Oficinas: Passinho do Reggae e Fotografia com Celular

12h – Almoço

14h – Mesa 2: O Amanhã Começa Aqui: Arte, Território e Identidade!

15h30 – Lanche

15h45 – Batalha de Rima

17h – Show com Rainhas da Farra