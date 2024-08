Caminhada com Maria leva multidão pelas ruas de Fortaleza na 22ª edição do evento; veja fotos

Os fiéis se deslocaram do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro

Com o tema “Peregrinamos com Maria no Ano da Oração”, a 22ª edição da Caminhada com Maria encheu as ruas de Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 15, feriado do Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense.

Os fiéis se deslocaram do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro. O evento religioso é realizado desde 2003 pela Arquidiocese de Fortaleza. A caminhada foi iniciada às 14 horas e, já à noite, ao final do percurso, a imagem da padroeira foi coroada.

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, deu início à sua primeira caminhada estando à frente da arquidiocese da capital cearense. Ele tomou posse no cargo em dezembro do ano passado.