Garota de 14 anos grava próprio estupro pelo pai para provar crime no Interior do Ceará

A menina era proibida de sair de casa desacompanhada, de falar com amigos e vizinhos. Somente era permitido, pelo pai, que ela frequentasse a escola. Ela gravou vídeos dos abusos para provar ação

O POVO teve acesso ao documento da audiência de custódia , onde é descrito que a vítima relatou à Polícia que também foi vítima de violência sexual praticada pelo próprio irmão. O pai teria tomado conhecimento dos abusos praticados pelo irmão da menina e cortou o sinal da Internet como punição. Os abusos do irmão teriam cessado após a intervenção do pai. Além disso, o homem teria proferido ameaças e xingamentos contra a vítima e a mãe dela.

Uma menina de 14 anos foi mantida em cárcere e vítima de violência sexual pelo próprio pai durante dois anos e produziu provas para denunciar a ação criminosa. O caso foi registrado no município de Quixelô , a 342 quilômetros de Fortaleza. A menina gravou os abusos em vídeos e forneceu o material à Polícia como prova de que era vítima do próprio genitor e o homem foi preso na última quinta-feira, 31.

Mãe afirma que percebeu isolamento da filha

A mãe, em depoimento, relatou não saber que a filha era alvo de crime sexual e que percebeu o isolamento da garota nos últimos meses. A mulher afirmou ser constantemente humilhada e ameaçada pelo marido.

Conforme os autos, o filho do casal negou que praticasse violência sexual contra a irmã e afirmou que o pai solicitava que ele saísse de casa para ficar a sós com a garota, no entanto, não teria conhecimento dos abusos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/10º BPM), foi responsável pela condução, do pai e o irmão da vítima. Eles prestaram depoimento na Delegacia de Iguatu.

O irmão foi liberado e o pai da menina foi preso e teve a prisão mantida durante audiência de custódia. As imagens do crime sexual foram anexadas como provas.