Poço da Draga: UFC discute cuidados com a pele e empreendedorismo feminino na Cufa

A primeira edição do evento "Ciência na Cuca", em parceria com o projeto de extensão Estação Favela, ocorre nesta segunda-feira, 28, a partir das 18 horas

Poço da Draga celebra 119 anos com resistência, memória e cuidado ambiental; VEJA As palestrantes serão as professoras Conceição Oliveira, coordenadora de Empreendedorismo da UFC, e Elenir Pinho, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade. O evento é realizado na sede da Central Única das Favelas (Cufa).

O cenário da comunidade do Poço da Draga conta com nova atração, em Fortaleza . Os interessados pelos temas cuidados com a pele e empreendedorismo para mulheres podem participar da primeira edição do evento "Ciência na Cuca" , promovido pela Universidade Federal do Ceará (UFC). A programação sucede em dia único nesta segunda-feira, 28, das 18 às 19 horas.

A ação é realizada por meio do Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (Proext-PG), em parceria com o projeto de extensão Estação Favela e a Cufa Poço da Draga.

O Ciência na Cuca é um projeto de divulgação científica submetido pela professora Giovanna Guedes, que também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da UFC. "O intuito é fazer com que as pessoas se interessem mais pelos temas da ciência e que não caiam em ciladas de charlatões", aponta.

Segundo a professora Giovanna Guedes, haverá abertura, seguida da fala dos convidados de cerca de 20 minutos cada para que depois haja espaço para as perguntas do público.

"O intuito é que realmente a linguagem se aproxime de qualquer público, que as pessoas não se sintam excluídas pelo discurso, mas o contrário. A gente não pode só traduzir uma linguagem científica para uma linguagem mais cotidiana e popular. Temos que contextualizar o discurso", afirma.

De acordo com a professora, ocorrerá uma conversa informal com os ouvintes para saber do saldo do evento. No entanto, informa que o fruto dos aprendizados só serão sentidos à medida que as pessoas forem utilizando no dia a dia.

Ela diz ainda que existe pretensão de seguir para todas as redes Cucas, mas a princípio deve acontecer no Mondubim, em agosto, e depois no Jangurussu, em setembro.