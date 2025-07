Mais dois homens são presos suspeitos de participar de roubo de joias em apartamento

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Conforme a audiência de custódia ao qual O POVO teve acesso, um dos primeiros presos apontou Thiago Lima de Freitas como um dos mandantes e organizadores do crime. A Polícia identificou que Thiago e sua companheira teriam abandonado o carro utilizado na fuga e se escondido em Trairi , município a 126 km da Capital.

Outros dois homens foram presos suspeitos de participar de um roubo de joias milionário em um apartamento do bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. As prisões ocorreram na noite de sábado, 26. Uma dupla já tinha sido capturada na noite de sexta-feira, 25, pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Ao encontrar Thiago no município, os policiais afirmaram que ele confessou ter participado do roubo e que parte dos materiais obtidos estaria com Francisco Emerson Soares Ferreira, conhecido como "Cupim".

Quando questionado pela Polícia, Francisco compartilhou o local onde estariam os objetos. Na residência apontada pelo suspeito foi encontrada parte das joias roubadas e a quantia aproximada de 1.200 € (euros). O homem apontado como dono da residência também foi preso, mas foi solto em audiência de custódia.

Thiago e Francisco tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. A dupla presa ainda na sexta-feira, 25, Felipe Ruan Costa Cunha e Diego Borges de Andrade, também teve prisões preventivas decretadas.

Criminosos fizeram levantamento de dados sobre vítima e tentaram assaltá-lo outras vezes

A ação criminosa ocorreu na madrugada da sexta-feira, 25. Três homens invadiram a casa da vítima, um idoso de 78 anos, que seria um negociador no ramo joalheiro. Ele foi rendido, preso com algemas e amordaçado com lençóis.