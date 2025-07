Hospital inaugura espaço para receber pets de pacientes internados em Fortaleza

Um hospital particular em Fortaleza inaugurou o Espaço Pet, uma área para receber os animais de estimação dos pacientes internados e ajudar no tratamento de forma terapêutica. Iniciativa é do Hospital Oto Santos Dumont, no bairro Papicu.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, na prática, o espaço inaugurado na quinta-feira passada, 24, busca fortalecer os vínculos afetivos entre os pacientes internados e os próprios animais de estimação.