Incêndio é registrado em área de vegetação próxima à Lagoa do Colosso, no Edson Queiroz

Um incêndio em área de vegetação nas proximidades da Lagoa do Colosso, no bairro Edson Queiroz em Fortaleza, aconteceu na tarde deste domingo, 27. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado às 13h45 para combater os focos.

A corporação informou que não houve registro de vítimas e que as ações de combate “foram iniciadas prontamente no primeiro foco identificado, com progressão para os demais pontos”.

Em registro, compartilhado via WhatsApp O POVO, é possível identificar a fumaça do incêndio, espalhada pelo vento. No vídeo, ela atinge espaços com vegetação ao longo da estrada.

Incêndio no entorno da Lagoa do Colosso: CBMCE foi acionado



O Corpo de Bombeiros também reforçou a importância de evitar o uso do fogo em áreas de vegetação, em especial durante os períodos de estiagem. A corporação orienta que a população acione o número 193 em caso de qualquer princípio de incêndio.