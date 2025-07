Guindaste do Porto do Pecém é atingido por incêndio neste domingo, 27

O Complexo do Pecém foi atingido por um princípio de incêndio na manhã deste domingo, 27. Em vídeos gravados no local, é possível ver o fogo alcançando um dos guindastes do tipo MHC do Porto do Pecém, Região Metropolitana de Fortaleza, com chamas densas e fumaça preta se espalhando rapidamente.

Sem vítimas e sem danos ambientais

No momento do incêndio, havia um operador na máquina, que foi prontamente resgatado com segurança. A brigada de incêndio do Porto do Pecém, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), conseguiu controlar as chamas.

De acordo com nota enviada pela assessoria do Complexo do Pecém, não houve vítimas nem registro de danos ambientais. Os prejuízos foram apenas materiais.