No último fim de semana de férias, Praia do Futuro recebe fortalezenses e turistas

Ensolarada, e com os doze pontos propícios para banho, as condições da Praia do Futuro eram convidativas para aqueles que desejavam aproveitar o final das férias neste domingo, 27. A ocasião atraiu tanto moradores quanto turistas, que desfrutaram do dia praticando esportes na areia, relaxando à sombra das barracas de praia e, para aqueles que vivem do comércio, intensificando as vendas com o fim do mês de julho.

Posando para fotos ao lado do mar, o contador João Batista, pela terceira vez, deixou o estado de Goiás para curtir o final das férias na capital cearense. Desta vez, diferente das outras, veio acompanhado. Na barraca, um grupo de 40 pessoas lhe aguarda, aproveitando o ambiente praiano para confraternizar em família. "O diferencial de Fortaleza é essa praia. A gente gosta do ambiente, do pessoal que é muito receptivo, da comida que é boa e da infraestrutura que tem. Eu adoro a cidade e, dessa vez, quis trazer 40 pessoas da nossa família, que é muito unida. Tem desde pequenininho até vovó, e sinto que aqui tem lugar para todos", declara. Quem partilha do objetivo de reunir os entes é Mikaelly Lima, de 31 anos. Ao lado da irmã, da namorada, do filho e da sobrinha, ela improvisa a estrutura de uma tenda na areia, enquanto as duas crianças ensaiam ligar a caixinha de som.

Com o objetivo de ficar perto do mar e ter uma certa privacidade, o grupo criou o costume de ir à praia montar sua própria barraca. "Geralmente vamos para a Beira-Mar para jogar vôlei, mas, para variar, quisemos vir para a Praia do Futuro hoje. Além de economizar com as barracas, gostamos de ficar bem perto do mar, reunidos. Há anos trazemos barracas, mas essa é nova e estamos inaugurando hoje", relata Mikaelly.

Em período de alta movimentação, Corpo de Bombeiros reforça cuidados contra afogamentos no mar Na areia, o Posto 2 do Corpo de Bombeiros é um dos que realiza serviço de salva-vidas na Praia do Futuro. Conforme o subtenente Abreu Neto, que atuava no local na manhã deste domingo, 27, apesar do mar tranquilo, há um alerta para os "valões" na região, buracos submersos que podem surpreender banhistas.

Definidos como depressões no terreno da areia, causadas por influência das correntes marítimas, os valões constituem perigo devido à sua profundidade e dificuldade de saída. Para o tenente, o mar deste domingo, 27, estava levemente agitado, com a presença de ondas lateralizadas que geram uma corrente de retorno que joga para esse tipo de buraco. “Nesse caso, colocamos duas placas de alerta, uma no começo e outra no fim do valão. Além disso, nas abordagens preventivas, recomendamos sempre tomar banho onde há ondas, porque a ausência delas pode indicar buracos fundos ou correntes de retorno”, afirma.