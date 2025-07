Halleluya: padre Marcelo Rossi celebra missa de encerramento para 300 mil pessoas

Encerramento do Halleluya recebe muitos fiéis para a Missa com padre Marcelo Rossi / Crédito: Samuel Setubal

Com uma multidão de fiéis reunida no Condomínio Espiritual Uirapuru (Ceu), no bairro Castelão, padre Marcelo Rossi celebrou a missa de encerramento do Festival Halleluya neste domingo, 27. No sábado, 26, o evento bateu o recorde de 300 mil pessoas, segundo dados da organização. A programação começou na última quarta-feira, 23.

Com uma multidão de fiéis reunida no Condomínio Espiritual Uirapuru (Ceu), no bairro Castelão, padre Marcelo Rossi celebrou a missa de encerramento do Festival Halleluya neste domingo, 27. No sábado, 26, o evento bateu o recorde de 300 mil pessoas, segundo dados da organização. A programação começou na última quarta-feira, 23.

O sacerdote deu início à celebração com a música "Terra Seca", de Judson Oliveira, que foi cantada em coro pelo público, além das diversas interações e brincadeiras. "Quem aqui já foi para uma missa e não prestou atenção? Pode levantar a mão", perguntou rindo. A presença de padre Marcelo Rossi foi um dos motivos que levou Regina Parente, de 69 anos, a ir ao evento religioso no último dia. "Eu adoro ele, é uma missa fantástica e eu sou muito da emoção através da música, então eu gosto muito de escutar louvor. Para mim, a música é que me puxa mais para a religião". Além da programação musical e das celebrações religiosas, o espaço contou com diversas iniciativas, como um stand para a doação de alimentos.

Até o último sábado, 26, foram recebidas mais de 11 toneladas de alimentos. De acordo com Camila Virgínia, missionária da Comunidade Católica Shalom e participante da organização do evento, o número ultrapassou o de 2024, que, no total, captou mais de nove toneladas. Outra ação que acompanhou o Festival Halleluya foi o espaço do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Até o sábado, foram coletadas 998 doações. A expectativa, segundo Nagela Lima, coordenadora de captação do órgão, é ultrapassar o ano passado, em que foram realizadas 1.106 doações. “É um evento que tem um público predominante jovem, doadores já fidelizados, doadores inclusive que realizam a sua doação desde a primeira edição que o Hemoce participou, que foi em 2003”, explica.