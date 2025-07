Fortal e Halleluya 2025: confira planejamento da Prefeitura de Fortaleza

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), o reforço da frota de ônibus, com 20 veículos extras para atender ao público do Halleluya 2025, está sendo realizado dessa quarta até domingo, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU).

Além do reforço com os veículos extras, o entorno do CEU conta com 17 linhas regulares do sistema de transporte coletivo que continuarão operando normalmente, oferecendo mais opções de acesso ao evento.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também participa da operação. Ela disponibilizou 26 agentes, entre fiscais, coordenadores e auxiliares, para realizar o controle urbano dos eventos, com o objetivo de impedir o comércio irregular, obstruções indevidas nos espaços públicos e poluição sonora. A agência também enviou uma equipe multiprofissional de vigilância sanitária para garantir a segurança alimentar do público e o cumprimento das normas vigentes.

Como etapa obrigatória, os ambulantes participaram de uma capacitação promovida pela vigilância sanitária, com foco em segurança alimentar e boas práticas de higiene, com intuito de garantir responsabilidade ao público do evento.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional 8, realizou o sorteio para o credenciamento dos ambulantes que desejaram atuar na edição 2025 do festival religioso. Ao todo, foram cadastradas 40 pessoas para a venda de alimentos e bebidas, que atuam na rua Antônio Ferreira, no entorno da Arena Castelão.

Trânsito

Durante os dias do evento, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) mobiliza um efetivo diário de 200 agentes e orientadores de tráfego para garantir a fluidez da circulação e assegurar o ir e vir dos participantes com mais segurança.

A operação, prevista para às 15 horas, focará na coibição de estacionamento irregular nas imediações do evento e no apoio à travessia dos transeuntes nas avenidas Alberto Craveiro e Doutor Silas Munguba. Dispositivos como cones serão utilizados para reduzir a velocidade dos veículos nas faixas de pedestres.

Para facilitar o acesso ao CEU e melhorar o fluxo de veículos, os automóveis particulares deverão utilizar a Alberto Craveiro, enquanto os coletivos fretados devem optar pela Silas Munguba.

Os bloqueios viários serão implantados a partir das 16 horas nos seguintes cruzamentos:

- Av. Dr. Silas Munguba x Rua Antônio Ferreira

- Rua Antônio Ferreira x Rua Antônio Farias

- Av. Dr. Silas Munguba x Rua Corumbá

- Rua Corumbá x Rua Antônio Farias

Segurança

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), por meio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), atuará nos cinco dias do Halleluya com o efetivo de 16 guardas municipais realizando apoio as ações da Agefis e da AMC, além da segurança local.

Saúde

Até a última data do evento, as equipes de imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estarão presentes no Festival, oferecendo vacinas para a proteção da população. A ação acontece das 16 às 22 horas no Uirapuru.

Serão disponibilizadas as vacinas: Tríplice Viral, Hepatite B, Dupla Adulto, Influenza, HPV e ACWY. "A iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública, aproveitando a grande circulação de pessoas no evento para ampliar a cobertura vacinal", informa a Prefeitura.

Direitos humanos

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) vai integrar, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), as ações de proteção social articuladas pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) durante os dois eventos. As ações vão acontecer até esta sexta-feira, 25, no Halleluya, e até este sábado, 26, no Fortal.

A iniciativa contará com a atuação direta de educadores sociais dos seis Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) da Capital. São seis profissionais divididos para cada evento.

"O serviço de abordagem social tem como objetivo principal identificar e acolher crianças, adolescentes e famílias em situação de rua, expostas à violência, dependência química, exploração sexual e trabalho infantil", define a Prefeitura.

Equipes irão realizar visitas sociais, encaminhamentos para programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além do monitoramento de casos identificados como violação de direitos.

Confira a programação para o Fortal

Transporte público

Ao todo, serão dez veículos reservas da Etufor operando na linha especial 840 - Papicu/ Cidade Fortal, que fará o trajeto direto do Terminal Papicu até a Cidade Fortal, em horários estendidos.

Nesta sexta-feira, 25, três veículos reserva fazem o trajeto até a folia, das 13 às 6 horas; já neste sábado, 26, a mesma quantidade de modais funcionam das 13 às 7 horas, e neste domingo, 27, dois ônibus circulam das 13 horas às 3 horas.

Fiscalização

A Agefis participa com 54 agentes, entre fiscais, coordenadores e auxiliares, para impedir o comércio irregular, obstruções indevidas nos espaços públicos e poluição sonora.

Ambulantes

Foram cadastradas 96 ambulantes, incluindo sete pessoas com deficiência (PCD), que atuarão na área externa da Cidade Fortal, localizada na avenida Doutor Aldy Mentor.

"O local já recebe serviços de varrição, capinação e pintura de meio-fio", indica a Prefeitura.

Os vendedores participaram de um treinamento específico sobre segurança e prevenção de acidentes, promovido pela Regional 7 em parceria inédita com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Trânsito

A operação de trânsito será implementada a partir das 15 horas com ações de monitoramento de tráfego e coibição de estacionamento irregular na Aldy Mentor e nas principais vias de acesso. Um efetivo diário de 120 agentes e orientadores atuará para otimizar o deslocamento.

Conforme a demanda do público, a AMC poderá realizar desvios temporários, direcionando o tráfego das avenidas Nila Gomes de Soarez até a Santos Dumont. A orientação do Órgão é que os condutores utilizem o estacionamento privado disponível, evitem a combinação de álcool e direção e respeitem os limites de velocidade.

Em caso de ocorrências ou situações irregulares, a população pode acionar a AMC por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segurança

A Sesec atuará nos quatro dias do Fortal, com o efetivo de 28 guardas municipais, realizando patrulhamento por meio de viaturas, a pé e em motocicletas. Além disso, os agentes reforçam o efetivo no terminal de integração de ônibus do Papicu.