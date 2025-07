Projeto Farol Encantado pinta murais e leva cor às escadarias do Mucuripe

O sorriso da crocheteira Kátia Lúcia Lima de Menezes, de 52 anos, resplandece também na parede da fachada de sua casa. Nas escadarias da rua Iemanjá, no Grande Mucuripe, em Fortaleza , as feições da dona de casa ganharam cores na representação artística de seu rosto pelas mãos de Dinha Ribeiro, uma das artistas convidadas pelo Coletivo Farol Encantado.

Aos 23 anos, o artista e produtor cultural capitaneia as pinturas das escadarias do Grande Mucuripe em parceria com o também artista visual e produtor cultural, Francisco Ribeiro ‘Berin’, de 26 anos; e da produtora comercial Amanda Oliveira Quintela, de 22 anos.

Márcio Gabriel, 23 (PIG) e Francisco Ribeiro Araujo , 26 (Berin). Projeto Farol Encantado que tem como objetivo de revitalizar as escadarias do bairro do Mucuripe trazendo muita cor, cultura e mudança para a comunidade Crédito: FABIO LIMA

Inspirado pelo projeto Cores do Pizón, Gabriel ‘Pig’ conta que chamou Berin e sugeriu a criação do Coletivo. “Só que a gente tinha que colocar a nossa identidade, o nosso nome, aquele que a gente achava melhor; e aí acontecer do nosso jeito e do jeito de um toque mais especial”.

“A gente pede muito que os artistas se conectem ao território a partir desse processo da pesca, porque o Grande Mucuripe iniciou com a Vila de Pescadores, na Beira Mar. Com a chegada da urbanização, eles foram adentrando os morros e formando essa grande comunidade. A maioria das ruas são ligadas à pesca; o nome das ruas e as famílias que habitam aqui sobrevive da pesca”, explica Pig.

Além do cenário local, as escadarias e paredes do Grande Mucuripe reúnem a produção de artistas de Pernambuco, Piauí, Brasília, Rondônia e São Paulo. O denominador comum dessa efervescência cultural brasileira? A pesca.

Os idealizadores contam que a iniciativa pauta e atua sobre outras questões socioambientais enfrentadas pelos moradores do território. “Tem a iluminação; tem as escadas que tinham muita sujeira. Então, a gente teve o processo de limpeza, teve um processo de plantio de mudas, para depois vir as pinturas (...) Quando a gente sai daqui, a gente precisa colocar um líder, e esse líder ele fica responsável de cuidar do espaço e mobilizar que outros moradores cuidem do espaço”, detalha Gabriel Pig.

Arte urbana como ferramenta de transformação social

O contexto urbano violento enfrentado pelo território obrigou os artistas a paralisarem as pinturas das escadarias no início do mês. Somente em julho, foram registrados sete homicídios no bairro Vicente Pizón, que vem sofrendo por um conflito entre as facções criminosas.

“A ideia do coletivo é funcionar como um colete à prova de bala para a comunidade”, enfatiza Berin ao falar sobre o propósito por trás da criação do Coletivo Farol Encantado.