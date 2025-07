Fortal 2025 adota revista reversa na saída para reforçar combate a furtos de celulares / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com foco em ampliar a segurança dos foliões, o Fortal 2025 adotará uma nova medida na festa: a revista reversa, procedimento que será realizado na saída do evento. A medida, recomendada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Decon, será aplicada entre os dias 24 e 27 de julho, durante os quatro dias de evento em Fortaleza.