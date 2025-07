Justiça marca para setembro julgamento do 2º réu da chacina do "Forró do Gago"

O crime aconteceu em 27 de janeiro de 2018, dentro de uma casa de shows no bairro Cajazeiras. Em maio deste ano, o primeiro réu a ser julgado, Ednardo dos Santos Lima, foi condenado a 790 anos e quatro meses de prisão pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

A Justiça do Ceará marcou o julgamento do segundo acusado pela Chacina das Cajazeiras , crime conhecido popularmente como “Forró do Gago”. Ayalla Duarte Cavalcante, de 29 anos, será levado a júri popular no dia 18 de setembro deste ano por ser um dos executores do crime que resultou na morte de 14 pessoas em Fortaleza.

Segundo os autos do processo, 15 pessoas foram denunciadas por envolvimento no crime. No entanto, com o fim da fase de instrução, a 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza decidiu levar oito dos réus a júri popular. Outros seis foram impronunciados por não haver indícios suficientes para julgamento. Atualmente, há ainda seis que devem ter o julgamento marcado.

O crime é considerado como a maior chacina já registrada no Ceará. Teria sido motivada por uma briga entre facções rivais. A região era apontada como território da facção Guardiões do Estado (GDE) e teria sido atacada por membros do Comando Vermelho (CV). As 14 vítimas tinham entre 17 e 55 anos. Os criminosos foram acusados de invadir a casa de show e atirar contra os presentes no local.

Conforme a Justiça do Estado, o processo possui mais de 6 mil páginas, sendo considerado de alta complexidade. Para dar celeridade, o processo foi inserido no Programa Tempo de Justiça e no Movimento de Apoio ao Sistema Prisional (Masp).

