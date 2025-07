Homem em moto sem placa ataca vítimas para roubar alianças no Vila União

De acordo com relatos de vítimas, o suspeito estaria agindo há pelo menos duas semanas na região

Um motociclista tem assustado moradores do bairro Vila União, localizado em Fortaleza . De acordo com informações obtidas pelo O POVO , há pelo menos duas semanas o homem tem utilizado uma moto sem placa para cometer assaltos na região, roubando itens como alianças.

Procurada pelo O POVO , a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE).

"Eu fiquei bem assustada. Não tive coragem mais de fazer o mesmo trajeto como fazia todos os dias a pé", conta a denunciante. Ele passou essas duas semanas agindo por aqui. Mas segundo a policia, ele vai em diferentes bairros com essa mesma abordagem, levando principalmente alianças", diz.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem se aproxima das vítimas em cima de uma moto e faz a abordagem. Ele foge do local após levar a aliança de ambas. De acordo com a denunciante, o homem falou "de forma bem clara" que só queria esses itens.

Vítima do suspeito, uma moradora da área, que não será identificada, conta que ia para o trabalho com a irmã quando foi abordada pelo indivíduo. O crime aconteceu na última semana e foi registrado por câmeras de segurança. "Ele ameaçou a gente dizendo que estava armado, mas não mostrou a suposta arma", detalha.

A pasta também orienta que, caso existam outras vítimas, elas "registrem um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), disponível 24 horas por dia, no site: https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br".

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

25° Distrito Policial: (85) 3101-3529

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br