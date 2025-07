OAB suspende advogado suspeito de envolvimento na morte do advogado Sílvio Vieira

ADVOGADO foi morto a tiros no Genibaú / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB-CE) informou, em nota divulgada nesta quinta-feira, 24, ter suspendido o advogado Lucas Arruda Rolim, de 33 anos, que foi preso nessa quarta-feira, 23, sob suspeita de participação na morte do também advogado Silvio Vieira da Silva, de 54 anos. De acordo com a nota, a decisão foi tomada pela diretoria da Ordem cearense em conjunto com a diretoria do Tribunal de Ética e Disciplina (TED/OAB-CE). A suspensão cautelar tem prazo inicial de 12 meses.

"A OAB Ceará segue colaborando com as instituições de segurança pública que investigam este caso e atuando de maneira firme para combater os desvios de alguns poucos profissionais que maculam a história e o legado da advocacia, essencial à garantia da justiça e ao pleno funcionamento do Estado democrático de direito".

Entenda o caso

Lucas Arruda Rolim foi preso, por força de mandado de prisão preventiva, em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza). Ao anunciar a prisão, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou qual teria sido o envolvimento do advogado no assassinato. Lucas e Silvio já haviam trabalhado juntos, sendo que Silvio foi um dos advogados responsáveis pela defesa de Lucas quando este foi preso, em 2019, suspeito de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).