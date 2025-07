Floriano Peixoto: extensão de calçada para pedestres é removida em requalificação da Praça do Ferreira

Calçadas Vivas são removidas na rua Floriano Peixoto para atender projeto de requalificação da Praça do Ferreira / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) alterou, nesta quarta-feira, 16, a configuração viária da rua Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza. A mudança, que inclui a retirada da extensão da calçada na via, atende às demandas do projeto de requalificação da Praça do Ferreira e entorno. Na prática, a via passa a funcionar com duas faixas de tráfego, sendo uma para circulação de veículos e outra para estacionamento, no trecho compreendido entre a avenida Duque de Caxias e a rua Doutor João Moreira. A infraestrutura cicloviária existente no local será mantida.

Calçadas Vivas foram removidas na rua Floriano Peixoto Implantadas em maio de 2021 no Centro de Fortaleza, as chamadas Calçadas Vivas — extensões sinalizadas das calçadas tradicionais, criadas para ampliar o espaço e garantir mais segurança aos pedestres — foram removidas na rua Floriano Peixoto para se adequar ao projeto de requalificação. Questionada se a medida seria adotada em outras ruas futuramente, AMC afirmou que "no momento, a única via impactada com a medida é a Floriano Peixoto".

Caminhando com seu filho em um carrinho de bebê, o corretor imobiliário Matheus de Oliveira, 26, acredita que a retirada das colunas que limitavam as extensões para pedestres facilitaram o trajeto, mas que ainda há o que melhorar. "Facilitou o translado. Deixo o carro e venho a pé para cá. De carro, era um caos, mas agora tende a melhorar; se fizesse alguma coisa para pessoas com deficiência, porque, às vezes, não tem local para passar cadeira. Deveria aumentar mais para os pedestres", conta. Natural da Paraíba, Rivonaldo de Medeiros conta que, há 10 anos, trabalha como motorista de caminhão em Fortaleza. Segundo ele, a remoção das pequenas colunas de concreto da via facilitou a rotina de entregas.