Prazo para atualização do Bolsa Família é prorrogado em Fortaleza até sexta-feira, 18

A Prefeitura de Fortaleza prorrogou até sexta-feira, 18, o prazo para que beneficiários do Bolsa Família atualizem as condicionalidades de saúde. A medida tem como objetivo permitir que mais pessoas atualizem seus cadastros e, assim, assegurem a continuidade do recebimento do benefício.

O atendimento está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, por equipes disponibilizadas nos postos de saúde de Fortaleza.