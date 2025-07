Rede pública levará 10 mil alunos do município ao Sana

Durante as férias escolares, 10 mil estudantes da rede pública municipal de ensino serão levados para a segunda edição do Sana 2025, que ocorre entre os dias 18 a 20 de julho deste ano, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

