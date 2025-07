Rede Municipal: cardápio alimentar será modificado e passa a oferecer pratinho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo anúncio, feito nas redes sociais do gestor do Município, além da iguaria cearense, que inclui arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa, também serão oferecidos: baião de dois com farofa de ovos e salada crua, cuscuz com carne, macarronada com frango e milho verde e frutas como sobremesa.

"Com a volta às aulas, as escolas da nossa rede contarão com novo cardápio, pensado com cuidado pelos nutricionistas da SME, priorizando alimentos naturais e que valorizam nossas tradições alimentares e ampliando o potencial nutritivo das refeições", destaca Evandro em publicação.

"Professores e servidores também terão direito à alimentação escolar, sem nenhuma alteração no vale-alimentação. Embora o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) seja voltado exclusivamente para os estudantes, faremos um aporte complementar com recursos do município para expandir o acesso à alimentação para todo o corpo escolar (...) Muitas outras novidades virão ainda este mês", completa.