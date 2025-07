Morre o médico e professor Hélio de Morais Pinho, aos 85 anos

Hélio de Morais Pinho, 85, morreu em Fortaleza nessa terça-feira, 15 / Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal

Morreu, aos 85 anos de idade, o médico e professor Hélio de Morais Pinho nessa terça-feira, 15, em Fortaleza. Deixa a esposa Lucileide e cinco filhos: Hélida (in memoriam), Hélio Júnior, Harrison Pinho, Nara e Huckell.



Com o slogan "O campeão do vestibular", o Skema se tornou um dos maiores cursinhos do Ceará, à época, com sete sedes espalhadas e mais de 12 mil alunos ativos. Criou programas de rádio com aulas ao vivo, transmitindo conteúdos de todas as disciplinas. Além disso, idealizou os "corujões presenciais", isto é, maratonas de estudo que começavam às 20 horas e atravessavam a madrugada até o amanhecer. O educador concedeu milhares de bolsas e oportunidades a estudantes de baixa renda.

"Morava em Pacajus, meus pais tinham poucas condições, mas procurei o Skema mesmo assim. Fui informado que não havia bolsas. Insisti para falar com o senhor Hélio, e consegui meia-bolsa. Hoje sou advogado, já me aposentando. Sou muito grato", rememora o ex-aluno Guerreiro Filho.



Na carreira da saúde, era conhecido por diagnosticar por telefone e prescrever com precisão, guiado por escuta e intuição. Reações sobre a morte de Hélio de Morais Pinho Em nota de pesar, o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec), em nome do presidente Fabiano Barreira da Ponte, diretores e associados, lamentaram com profunda tristeza e consternação o falecimento.