Vídeo: Jovem viraliza ao surpreender a mãe e contar que conseguiu bolsa de estudos

O vídeo publicado no Tiktok da jovem ultrapassou as 12 milhões de visualizações / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais @saralwalmeida

Com os braços pintados e um sorriso, a jovem Sara de Almeida Feitosa foi até o mercado onde sua mãe trabalha para dar a notícia mais esperada por um vestibulando: a aprovação em uma instituição de Ensino Superior. Aos 18 anos, a estudante foi contemplada com a bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni) em uma universidade particular do município de Palmas, capital do Tocantins. O momento, registrado em vídeo, já ultrapassa 12 milhões de visualizações no TikTok.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A revelação aconteceu em março deste ano e — além de sua mãe — emocionou aos presentes no local. Em lágrimas, Shirley de Almeida comemora a aprovação da filha no curso de Fisioterapia. Ao portal G1 Tocantins, Sara relatou que é de uma família simples e que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi sua porta de ingresso no Ensino Superior. Criada pela mãe e pelos avós na cidade de Divinópolis, inteirior do estado, fez o Enem 2023 como treineira e em 2024, encarou a prova para valer. Leia também | Mais de 50 mil candidatos realizam prova da PMCE neste domingo, 13 "Eu sempre fui muito, muito, muito esforçada na escola, principalmente pelo incentivo da minha mãe. Sempre tirei ótimas notas no meu boletim escolar durante todo o meu ensino médio, ensino fundamental. Sempre fui muito boa na escola pelo incentivo da minha mãe e também eu acho que pela sede e vontade de vencer”, detalhou.

VEJA VÍDEO: Antes mesmo do resultado, ela conta que foi incentivada pela mãe a se mudar para a capital tocantinense porque a família daria um jeito de arcar com os estudos. Sara foi aprovada na segunda chamada do programa, sendo uma das selecionadas com a bolsa 100% do Prouni. Com a ajuda de suas primas, retornou à cidade natal para fazer a surpresa. “Quando foi um dia antes daquele vídeo, eu já sabia que tinha passado. Falei para minha mãe que não deu certo. Minha mãe só falou assim: ‘você vai estudar e vai tentar novamente’. Quando foi no outro dia eu fui de surpresa. Havia quase dois meses que a gente não se via. Além da distância, da saudade para matar, eu fui com a notícia”, descreveu.