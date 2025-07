Mães do Curió pedem justiça em último julgamento

Membros do movimento Mães do Curió concedem coletiva antes dos últimos julgamentos do caso / Crédito: Millin Albuquerque - Defensoria Pública do Estado do Ceará

Restando um mês para para o último bloco de julgamentos da Chacina da Grande Messejana, o movimento Mães do Curió, encabeçado pelas mães das 18 vítimas do massacre, reforçaram o pedido de justiça bradado durante os últimos dez anos. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 15, na sede da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), em Fortaleza, as matriarcas negaram que haja um sentimento de vingança contra a Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas exigiram a responsabilização dos envolvidos.

Ao todo, três blocos de julgamentos já foram realizados, findando na condenação de seis acusados e 14 absolvições. Após os resultados obtidos nos últimos dois anos, as famílias das vítimas ressaltaram a importância dos júris para o debate sobre violência policial no Estado, negando também qualquer felicidade ou frustração diante dos resultados. "Nosso sentimento não foi de alívio, muito menos de alegria. Teve as condenações, mas não ficamos alegres com isso. As absolvições menos ainda. Mas, tivemos uma cadeia de resultados gigantescos. Nosso objetivo não era só as condenações, era vir à tona todo esse lado podre que a gente sabe que tem. É exatamente esse lado que a gente tem que tirar fora", pontuou Suderli de Lima, mãe de Jardel Lima dos Santos, morto aos 17 anos na chacina. Dez anos após os assassinatos, o movimento afirma conduzir ações para mitigar o estigma de violência na Grande Messejana. Entre estas ações estão corais para jovens do Curió, a fim de mantê-los em atividade e evitar que sejam cooptados pelas organizações criminosas.

Os próximos julgamentos ocorrerão nos dias 25 de agosto e 22 de setembro deste ano. No primeiro, sete réus responderão às acusações de omissão, enquanto em setembro, serão julgados os possíveis orquestradores da retaliação no Curió. Estes serão os últimos dos 34 policiais acusados pelo Ministério Público do Estado do Ceará no caso Curió. Destes, três tiveram os processos transferidos para a Vara de Auditoria Militar e um morreu, sobrando 30 a serem julgados. O caso, entretanto, pode não ser encerrado após o fim dos novos júris, já que a Defensoria Pública, junto com o MPCE, está recorrendo de todas as oito absolvições concedidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) no segundo bloco de julgamentos.

“No segundo processo aconteceram absolvições, então essas absolvições houve recurso do Ministério Público, que a defesa adere a esse recurso, e estão para apreciação do Tribunal de Justiça”, pontua o defensor geral em exercício, Leandro Bessa. Caso Curió ganha novos suspeitos Além dos 30 pronunciados durante os últimos dois anos, o caso da Chacina do Curió ganhou novos suspeitos durante os últimos meses. Isso graças ao depoimento de um civil, onde ele afirma que ele e outros três policiais não denunciados pelo MPCE atiraram contra vítimas da Chacina. Conforme noticiado pelo O POVO em março deste ano, a denúncia foi investigada pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) e pelo MPCE.