Suspeitos de expulsar moradores e empresas de internet no Quintino Cunha são denunciados

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apontado como tendo cargo de comando na comunidade do Sossego, Russo, como é conhecido, já estava preso acusado de envolvimento em uma série de homicídios no bairro por ocasião de uma disputa do CV contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) — consta na denúncia ofertada pelo MPCE que o CV obteve o domínio do Sossego.



A denúncia ainda afirma que, desde 2023, a Polícia Civil recebe denúncias anônimas expondo a cobrança de “taxas” por parte dos faccionados da região a empresários.



Uma das denúncias, datada de janeiro de 2024, dizia que, desde junho de 2023, os criminosos estavam exigindo entre 1.000 e 1.500 reais para permitir que empresas de internet atendessem o bairro.

Outra denúncia anônima dizia que os bandidos tinham como hábito destruir ou subtrair os equipamentos das empresas “não eram autorizadas”. Em alguns casos, eles chegavam a invadir as casas de moradores e tomar os roteadores.