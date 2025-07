Vicente Pinzón receberá mais policiais após sequência de homicídios e tiroteios, diz Elmano

Governador Elmano de Freitas (PT) afirma que atuação mais intensa da Polícia na região busca frear conflito entre facções / Crédito: FÁBIO LIMA

Após a escalada de conflito entre facções no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, o governador Elmano de Freitas afirma que vai aumentar o contingente de policiais na região. Segundo ele, a área está sendo monitorada com mais atenção. De 7 a 13 de julho, pelo menos quatro pessoas foram mortas e três baleadas no bairro. Elmano diz que o procedimento das forças policiais deve ser parecido com a operação implantada no Pirambu em maio, quando uma sequência de crimes letais, incluindo uma chacina, ocorreram na região. Na ocasião, foram intensificadas horas extras, diárias e número de policiais.

A partir dessa movimentação, as comunidades nas quais ele tinha tinha posição de comando passaram a ser consideradas CV, gerando uma reação por parte dos rivais da GDE. Outros crimes ocorridos no Grande Vicente Pinzón Além dos quatro homicídios e tiroteios com três vítimas baleadas registrados no Vicente Pinzón, um homem mantido em cárcere por faccionados foi libertado após abordagem da Polícia Civil na noite da terça-feira, 8. Ele estaria sendo julgado pelo “Tribunal do Crime”. Em 30 de junho, o homicídio do skatista Marcos Felipe Mendes de Sousa, conhecido como “Felipe Maracajá”, de 15 anos, chocou a comunidade. Ele foi interrogado pelo "Tribunal do Crime" da GDE, conforme a Polícia Civil.