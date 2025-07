Chacina do Curió: Justiça marca julgamento dos dez últimos PMs acusados pelo crime

Ao todo, sete novos réus serão levados a júri popular no dia 25 de agosto, e outros três no dia 22 de setembro deste ano.

A Justiça do Ceará marcou, para agosto e setembro, o julgamento dos dez últimos PMs suspeitos de envolvimento na Chacina do Curió . O crime, que deixou 11 mortos em novembro de 2015, aconteceu na Grande Messejana, em Fortaleza .

Dos 30 réus pronunciados, 20 já foram julgados em outras três sessões do júri. Do total de julgados, 14 foram absolvidos e seis foram condenados à prisão. Ainda neste ano, sete réus tiveram julgamento marcado para março, mas o júri foi adiado, sendo marcado para agosto.

Conforme o Poder Judiciário, inicialmente, 45 policiais militares foram denunciados, sendo aceita a denúncia contra 44 deles. Ao longo do processo, a 1º Vara do Júri de Fortaleza, impronunciou dez acusados. Nos autos, foi identificado que não existia indícios suficientes de autoria para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com a impronúncia, o processo passou a contar com 34 réus divididos em três processos. Com o desmembramento, duas ações ficaram com oito acusados cada e uma outra com 18. Dos 34, três deles foram desclassificados para responderem a processo na Vara de Auditoria Militar.