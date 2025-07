Em menos de 60 horas, seis duplos homicídios são registrados no Ceará

Da noite de sexta-feira, 4, até a madrugada desta segunda-feira, 7, seis duplos homicídios foram registrados no Ceará . Os casos ocorreram em Santa Quitéria (Sertão dos Crateús), Boa Viagem (Sertão de Canindé), Cariré (Sertão de Sobral), Fortaleza , Irauçuba (Vale do Curu) e Quixadá (Sertão Central).

Uma das vítimas foi identificada por parentes e amigos nas redes sociais como Danilo de Sousa Nogueira. Ele foi velado no Memorial Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Tibiquari, ainda durante a tarde do domingo, 6. O nome da outra vítima não foi divulgado.

Por fim, na madrugada desta segunda-feira, ocorreram os dois outros casos de duplo homicídio. Em Irauçuba, Wagner Ferreira Borges, de 41 anos, e Francineide Borges de Oliveira foram mortos a tiros dentro de uma casa localizada na Zona Rural do Município. A Polícia Civil ainda trabalha para identificar suspeitos do crime.

As vítimas foram uma mulher de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, e um homem que não foi reconhecido formalmente até a publicação desta matéria. Neste caso, suspeitos do crime também não haviam sido presos.

Em Quixadá, dois homens foram mortos a tiros dentro de uma granja do bairro Boto. Também neste caso suspeitos da dupla execução não foram identificados.

24 homicídios foram registrados no fim de semana no CE



Ao todo, 24 homicídios foram registrados durante o fim de semana no Ceará. Foram 11 crimes no sábado, 5, registrados nos seguintes municípios: Fortaleza (nos bairros Aldeota e Vila Manoel Sátiro), Forquilha, Sobral (2x), Tianguá, São Benedito, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá e São João do Jaguaribe.



Já no domingo, 6, ocorreram 13 assassinatos. As ocorrências foram registrados em Fortaleza (além do duplo homicídio na Messejana, houve um assassinato na comunidade do Serviluz, no bairro Cais do Porto), em Maracanaú, Caucaia, Pacajus, Itaitinga, Boa Viagem (2x), Senador Sá, Itapipoca e Cariré (2x). (Com informações de Mirla Nobre)