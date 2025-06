PF prende homem em Fortaleza por produzir e compartilhar imagens de abuso sexual infantil

A prisão preventiva ocorreu após o suspeito ter sido investigado por produzir e compartilhar conteúdo sexual envolvendo vítima infantojuvenil, de acordo com as informações da PF.

Em prisão anterior efetuada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) foram apreendidos materiais que indicaram a possível produção de conteúdo de abuso sexual envolvendo criança. Após análise do material, as investigações da PF tiveram.

As apreensões revelaram imagens inéditas, com fortes indícios de autoria direta por parte do investigado. Os conteúdos analisados foram encaminhados à PF e são distintos daqueles investigados pela PC/CE.

Os mandados cumpridos durante a ação visam aprofundar a coleta de provas e identificar possíveis vítimas.