Ônibus pega fogo após colidir com moto na entrada do terminal do Antônio Bezerra

Um ônibus da linha 026 - Antônio Bezerra/Messejana pegou fogo durante a noite de terça-feira, 10, após colidir com uma motocicleta na entrada do Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza. Uma pessoa ficou ferida no acidente e precisou ser levada para uma unidade hospitalar próxima.

