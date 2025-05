Uece: Elmano anuncia convocação de 35 professores

Decreto que a viabiliza a convocação deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 30

Nas redes sociais, o governador divulgou que o decreto viabilizando a convocação dos seis professores assistentes e 29 professores adjuntos deve ser publicado ainda nesta sexta, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira, 30, a convocação de 35 professores para compor o quadro docente da Universidade Estadual do Ceará (Uece) .

Presidente do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará, Pedro Wilson celebrou a convocação. “Esses 35 são parte do acordo da greve do ano passado. Deveriam já ter sido convocados no ano passado”

“É um vínculo precário. Ocorre, em muitas ocasiões, pela própria precariedade do vínculo, que muitos professores optam por sair para outros empregos ou mesmo acaba o contrato no meio do semestre, o que é muito frequente. Isso acaba gerando um problema grande para as coordenações de cursos que têm que dar conta de disciplinas que ficam sem professor no meio do semestre”, analisa.