Alunos da Uece relatam escassez de professores e temem prejuízos; Elmano chama concursados

Fachada da Universidade Estadual do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), dos campi de Fortaleza, relatam alta evasão de professores na instituição e que o cenário tem prejudicado o andamento de inúmeros cursos. Em resposta à situação, foi organizado protesto no dia da aplicação das segunda fase do vestibular para o período 2025.2, na segunda-feira, 26 de maio. Os alunos contam que alguns professores estão se aposentando e não houve convocação dos docentes que foram aprovados no concurso público para ministrar aulas na universidade e que isso tem impedido que as turmas possam progredir no curso.

Ana Virgínia, também aluna do 4º período de Enfermagem, complementa que no ano passado, pouco tempo depois que a greve acabou, uma turma de sexto semestre, pela falta de professores, ficou sem estágio, e que apesar da repercussão, a turma só conseguiu uma medida paliativa para o momento. “No nosso caso, a nossa turma está sem professor para disciplina de Nutrição e Semiotécnica, e esta é uma das disciplinas obrigatórias para seguirmos com o curso, mas atualmente a Uece não tem professores suficientes em seu colegiado para atender ao curso de Enfermagem. E isso é em toda a universidade”, relatou. Ela disse ainda que os professores que estão no cadastro reserva do concurso mais recente ainda não foram convocados. “Tem mais de 180 professores para serem chamados, e é importante que eles sejam convocados para que os alunos não sejam prejudicados. Do nosso curso, daqui para o ano que vem, uns cinco professores vão se aposentar, e são professores de disciplinas essenciais e por esse motivo vamos ficar sem estágio e isso é inadmissível”, disse.

Outros cursos passam pela mesma situação — que segundo os alunos é de conhecimento do Governo do Estado, que alega que serão convocados novos professores. Aprovados em concurso Uma das professoras aprovadas no concurso, que preferiu não se identificar, disse ao O POVO que o concurso foi realizado em 2022, homologado em 2023 e renovado em 2025, mas nunca houve previsão de convocação. “Foram cerca de 380 aprovados, mas uma grande parte foram para os cursos novos, os de expansão. Em vez de resolverem os problemas já existentes, resolveram expandir a universidade sem condições para isso. Resultado, a carência que antes era pouco mais de 400, agora, após o concurso, ultrapassa os 500”, disse.

Leia também: Governo do Ceará autoriza cerca de 13.500 cirurgias eletivas

Ela pontua que os professores assistem a sonhada convocação ser adiada, além do fato dos alunos virem procurarem, já que estão sem aula. "A luta, que é não só nossa, é deles e de toda a sociedade, pois profissionais, que estão sendo formados com o dinheiro público, estão tendo suas formaturas adiadas ou comprometidas por esse problema”. O que diz a UECE O POVO procurou a Universidade Estadual do Ceará. Em nota, a universidade informou que está com concurso público em andamento, oferecendo 53 vagas para diversos cursos da instituição.