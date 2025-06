MP vai recorrer da decisão de soltura do motorista e lutador que estuprou mulher em Fortaleza

Edilson Hortêncio da Conceição, de 48 anos, foi preso em flagrante por estuprar uma mulher na saída de uma festa no bairro Edson Queiroz no dia 19 de abril deste ano

O Ministério Público do Ceará (MPCE) informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em soltar o motorista de aplicativo e ex-lutador de MMA Edilson Hortêncio da Conceição, de 48 anos. Ele foi preso e condenado por estuprar uma mulher na saída de uma festa em janeiro deste ano, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

O homem foi colocado em liberdade pela Justiça do Ceará, nessa segunda-feira, 9, sete dias após a assinatura da sentença, que condenou o homem a oito anos de reclusão por crime de estupro e dois meses por crime de resistência no momento em que foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).