Três pessoas são baleadas durante ataque na Barra do Ceará

Conforme apuração do O POVO com fontes policiais, homens em duas motocicletas efetuaram os disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam na rua da Salema.

Chacina da Barra do Ceará ocorreu há um mês

No dia 6 de maio quatro pessoas foram mortas em um campo society na Barra do Ceará. As vítimas jogavam futebol quando foram surpreendidas por um grupo de criminosos que se passavam por policiais civis. As vítimas foram mortas a tiros de fuzil.