Véspera do Dia Mundial do Doador de Sangue, Arena Castelão será iluminada de vermelho

A Arena Castelão, em Fortaleza, será iluminada em tom vermelho nesta sexta-feira, 13, a partir das 19 horas. A ideia é do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e faz alusão ao Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue.

LEIA MAIS | Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos



A iluminação especial busca também celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado, 14. Segundo o Hemoce, a ação é uma forma de homenagear os doadores e sensibilizar a população para a importância de manter os estoques abastecidos, especialmente neste período do ano, com redução do arrecadado para a causa.