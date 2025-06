Bombeiros atenderam 733 ocorrências de árvores em risco neste ano

O número de ocorrências relacionadas a árvores em situação de risco no Ceará caiu 30% entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 733 registros atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) neste ano, contra 1.048 em 2024. Fortaleza lidera os atendimentos, concentrando 53,62% dos casos.

Apesar da redução, os riscos permanecem. Na manhã desta quinta-feira, 12, uma árvore caiu no cruzamento da avenida Rui Barbosa com a rua Eduardo Salgado, no bairro Aldeota. Os galhos espalhados pela via afetaram o trânsito e chama atenção para a necessidade de manutenção preventiva, especialmente em áreas urbanas.