Fortaleza perde para o Santos no Castelão e vai para pausa do Mundial no Z-4 da Série A

Com o resultado negativo, a equipe tricolor cai para a 18ª posição da tabela, com apenas 10 pontos somados. Agora, o time será liberado para férias. O próximo compromisso acontecerá entre os dias 11 e 13 de julho, diante do rival Ceará, na retomada do Brasileirão.

O Fortaleza vai seguir no Z-4 da Série A durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira, 12, na Arena Castelão, o Leão do Pici foi derrotado pelo Santos por 3 a 2 em jogo da 12ª rodada do certame nacional. Barreal, Guilherme e Rollheiser marcaram os gols dos visitantes, enquanto Pikachu marcou os dois dos cearenses.

Fortaleza 2x3 Santos: o jogo

Com ambos os times pressionados pela situação na tabela, o duelo iniciou com um Tricolor de Aço mais ofensivo. Aos 5 minutos, Pochettino cruzou rasteiro na área para Marinho, que girou e bateu. No lance, a bola desviou e passou por cima da meta do goleiro Gabriel Brazão. Um minuto depois, Marinho cruzou na área, Britez ajeitou e Gustavo Mancha chutou, mas o arqueiro santista evitou o gol.



Mesmo com um domínio maior por parte da equipe cearense, quem abriu o placar no Gigante da Boa Vista foi o Peixe. Aos 14, Barreal recebeu passe "açucarado" de Rollheiser após tabela e tocou na saída do goleiro João Ricardo para balançar as redes.

Em desvantagem, o Fortaleza seguiu com a posse da bola, mas não foi efetivo, apesar de acertar o travessão com Deyverson. Se o Leão não conseguiu infiltrar, o Santos foi lá e fez mais um aos 40. Na oportunidade, Guilherme, ex-jogador do time cearense, recebeu de Tiquinho Soares e ampliou — sem comemorar o tento.

Na volta para o segundo tempo, o panorama da partida continuou semelhante: o Tricolor tentava achar espaços na defesa paulista, enquanto o Alvinegro não demonstrava vontade de se expor.