Praça do Ferreira recebe Dia D de conscientização da violência contra a pessoa idosa

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa — celebrado em 15 de junho — a Praça do Ferreira, no coração de Fortaleza, recebe o Dia D de Conscientização. A programação acontece nesta sexta-feira, 13, das 8 às 12 horas, sendo aberta ao público.

Os participantes terão acesso a atendimentos jurídicos, psicossociais, de saúde e beleza, além de oficinas e serviços realizados em parcerias com o Centro de Referência em Direitos Humanos, Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), Senac Ceará e Universidade de Fortaleza (Unifor).