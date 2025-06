"Uma pessoa assim tem que ficar presa", disse Elmano sobre soltura do motorista que estuprou mulher em Fortaleza

“Respeito a decisão de qualquer magistrado, mas também tenho o direito de discordar e divergir. Eu acho que nós temos ainda muito o que caminhar para compreender que uma pessoa assim tem que ficar presa. E olha que ele foi preso em flagrante”, disse durante evento do programa Meu Celular na manhã desta sexta-feira, 13.

O homem foi colocado em liberdade pela Justiça do Ceará poucos dias após assinar a sentença. Edilson foi condenado a cumprir oito anos de reclusão por crime de estupro e dois meses por crime de resistência no momento em que foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O POVO opta por não divulgar o nome da vítima para preservá-la.

A decisão da Justiça foi fundamentada por sua primariedade e “bons antecedentes”. “Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua primariedade e bons antecedentes”, decidiu a juíza Adriana Aguiar Guimarães.